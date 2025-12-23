Про це розповіли у бригаді, пише 24 Канал.

Що відомо про бійців, які утримували позицію 130 днів?

У вівторок, 23 грудня, двоє піхотинців з 93 ОМБр Холодний Яр вийшли з позиції поблизу міста Костянтинівка. Денис "Барс" і Дмитро "К2" тримали українську оборону 130 днів поспіль.

За словами військових, найскладнішим виявився перший стрілецький контакт із ворогом: "Оце найстрашніше було. А далі вже як по накатаній. Добре, коли стріляєш ти, а не в тебе".

Хлопці розповіли, що з будівлі у якій вони мешкали нічого не залишилось – росіяни повністю її розтрощили ударними FPV-дронами. Однак завдяки злагодженій роботі побратимів та міцній обороні "Барс" та "К2" повернулись цілими та неушкодженими.

За понад 4 місяці перебування на позиції воїни ліквідували сімох окупантів. Як трофеї забрали радіостанції – по них ще два місяці прослуховували усю оперативну інформацію ворога й передавали своєму батальйону. Крім того, "Барс" та "К2" здобули ще один трофей – АК-12, оскільки особистий автомат Дениса засипало під час атаки російського FPV.

Багато зробили, пишаємося своєю роботою. Будемо працювати й надалі,

– наголосили Денис і Дмитро.

Водночас бійці повідомили, що забезпечення на позиції вони отримували повною мірою, зокрема теплі речі, їжу та ліки. Також воїни могли підтримувати зв'язок із рідними – записували голосові повідомлення та передавали вітання через КСП.

Побратими Дениса та Дмитра вивели їх з позиції квадроциклом із причепом. Разом із бійцями на українську сторону приїхав і 23-річний російський полонений Данило Сичов з Волгограда. Під час бою він здався в полон військовим із сусідньої позиції, однак через бойову обстановку евакуювати його раніше не було можливості. Тож він перебував з українцями понад два місяці.

