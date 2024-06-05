В Дие появилось удостоверение ветерана: что это за документ

Отныне украинские защитники смогут воспользоваться через Дию одним из самых ожидаемых документов. Речь идет об удостоверении ветерана.

Его могут добавить граждане со статусом участника боевых действий, участника войны и члены семьи погибших. По словам министра цифровой трансформации Михаил Федоров, отныне не нужно носить с собой бумажный аналог удостоверения ветерана.

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Что известно об удостоверении ветерана в Дие

Федоров 5 июня сообщил, что отныне удостоверение ветерана можно всегда иметь под рукой благодаря приложению Дия.

Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог,

– заявил он.

К категориям лиц, которые могут добавить удостоверение ветерана в Дию, относятся:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

участники войны;

пострадавшие участники Революции достоинства;

члены семьи погибшего ветерана войны;

члены семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Как добавить удостоверение ветерана в Дию

Как добавить удостоверение ветерана в Дию: смотрите видео

Краткая текстовая инструкция:

пролистать все документы в приложении;

нажать "Добавить документ";

выбрать "Удостоверение ветерана";

предоставить разрешение на получение данных;

нажать "Добавить удостоверение".

Документ появится в приложении в течение нескольких минут.

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