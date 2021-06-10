В России утешились решением УЕФА убрать лозунг "Героям слава!" с футболок сборной

Россия своей жалобой добилась того, что УЕФА обязал сборную Украины изменить форму. Слоган "Героям слава!" уберут, на что в России уже довольно среагировали.
Одиозная представительница российского МИДа Мария Захарова написала в своих соцсетях, что слоган "Героям слава!" националистический. Впрочем, она ничего не вспомнила о том, что Крым с формы футболистов не будут убирать.
Важно УЕФА обязал сборную Украины убрать из формы слоган "Героям Слава"
Спорт – не поле боя, а поле соревнований, не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину,
– написала Захарова.
Впрочем, как раз в политическую и дипломатическую битву по поводу формы Украину втянула Россия. Напомним, что весь цивилизованный мир считает Крым украинским и оккупированным и только Россия и ее сателлиты называют полуостров своим.Какие шансы у Украины и у России на Евро-2020 и почему украинская сборная сильнее, советуем прочитать в материале по этой ссылке.
Что касается формы, то Захарова истерически реагирует на нее не впервые. Ранее она обозвала форму украинской сборной "отчаянной художественной акцией".
Слоган уберут, Крым оставят
В комментарии 24 каналу пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский подтвердил, что Украинская ассоциация футбола действительно получила решение УЕФА. Сейчас продолжаются переговоры по нему.
Речь идет о том, что Украину обязали убрать из формы надпись "Героям Слава". Мотивация такова, что вроде бы слоган в сочетании с первой частью – "Слава Украине" – несет якобы политический смысл.
Зато контуры карты Украины с Крымом и лозунг "Слава Украине" останется. Карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.
Скандал вокруг формы сборной Украины
- 6 июня официально представили новую форму сборной Украины, в которой команда сыграет на Евро-2020.
- Особенность формы, которая вызвала восторг в СМИ и соцсетях – контур карты Украины с оккупированными Россией Крымом и Донбассом.
- На спине формы появилась надпись "Слава Украине!" и "Героям Слава!" на обороте.
- Форма попала под шквал критики в России: представители страны-агрессора требовали в УЕФА запретить ее.
- Сначала в УЕФА заявили, что форма сборной Украины ничего не нарушает и ее согласовали.
- 8 июня Россия официально пожаловалась в УЕФА на форму сборной Украины.