Выехать из оккупированной территории на авто можно будет без оригинала техпаспорта

Правительство разрешило гражданам Украины выезжать с оккупированной территории или въезжать на нее без наличия документа о регистрации авто. Взамен можно будет воспользоваться копией.
Особенно актуально это для тех жителей оккупированных территорий, которые лишились или потеряли оригинал документа. Соответствующее решение принял Кабмин на заседании 26 мая.
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Как въехать или выехать из оккупированной территории без техпаспорта
В сервисном центре МВД на подконтрольной Украине территории можно будет получить копию оригинала. Копию выдают в территориальном органе по предоставлению сервисных услуг МВД. Место обращения владелец авто может выбрать сам, независимо от прописки или места жительства.
Предоставить копию должны в тот же день, когда гражданин Украины оформит соответствующее заявление.
Раньше, чтобы въехать в Украину с оккупированных территорий или выехать из нее, необходимо было иметь оригинальный регистрационный документ на авто или доверенность от владельца на пользование.
Предоставление прав на вождение авто без техпаспорта
- Недавно у водителей в Украине появилась новая возможность – передача прав на вождение авто через Дию.
- Электронное свидетельство о регистрации автомобиля ранее отражалось в приложении Дия только у владельца авто.
- В минцифры добавили функцию и поэтому свидетельством можно "поделиться". Тогда техпаспорт будет в смартфоне и в человека, который может управлять этим транспортным средством.
- Подробную инструкцию, как это сделать, смотрите по ссылке.