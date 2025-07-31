В России снова из-за неизвестных обвалилось здание. На этот раз рухнуло общежитие в Уфе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об обвале общежития в Уфе?

В России уже в четвертый раз за неделю обваливаются здания. Новый случай произошел в Уфе, где неожиданно рухнул фасад дома, который местные знают как общежитие Кооперативного техникума. Обвал на улице Коммунистической сняли жители Уфы.

Известно, что здание давно не функционировало как общежитие, поэтому люди там не проживали. Так из-за падения его фасада никто не пострадал. Власти планировали снести бывший жилой дом, но не успела – он обвалился самостоятельно. Ответственные службы работают на месте происшествия, работники МЧС собирают обломки фасада.

Момент обвала бывшего общежития в Уфе: смотрите видео

В течение недели появлялись сообщения о нескольких обвалах в России. Например, во вторник, 29 июля, в Екатеринбурге "сложился" фасад офисного здания. Там находились посетители, ведь внутри здания располагались магазины одежды и игрушек и сервисные центры.

А в Саратове из-за взрыва газа несколько этажей жилого дома разрушились 25 июля. Жители многоэтажки оказались под завалами, погибли по меньшей мере шесть человек, многих удалось спасти. В результате взрыва уничтожены 30 квартир. Дальнейшего возгорания не произошло, поэтому пожара не произошло.