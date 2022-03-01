Российские войска могут готовить авиаудар по Софии Киевской

Украинская греко-католическая церковь сообщила, что враг может готовить авиаудар по Софии Киевской. Там попросили всех христиан о молитве.

О соответствующих опасениях на официальном сайте УГКЦ сообщили 1 марта. Там пояснили, что получили информацию, что россияне могут такое сделать.

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"Поступила информация, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыни украинского народа со времен Киевской Руси – соборе Святой Софии в Киеве", – говорится в сообщении.

Блаженнейший Святослав, Глава и Отец УГКЦ, обращается ко всем христианам с призывом о молитве за духовную святыню славянских народов,

– подчеркнули там.

И призвали агрессора сдержаться от этого ужасного акта вандализма. "Пусть Святая София – Премудрость Божия, вразумит тех, кто задумал совершить это преступление", – отметил Блаженнейший Святослав.

Россияне собираются уничтожить Софию Киевскую, – Ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что россияне стремятся уничтожить всю украинскую историю, пытаясь присвоить ее себе. 1 марта оккупанты заявили, что планируют бомбардировать "объекты СБУ" в центре Киева. В нескольких десятках метров от заявленной цели расположен Собор Святой Софии с мозаиками и фресками 11 века.

"Эта уникальная архитектурная достопримечательность включена в список объектов мирового наследия. Любая вред или разрушение собора, нанесенные Россией, станут невосполнимой потерей для всего человечества", – подчеркнул министр.

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