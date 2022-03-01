Про відповідні побоювання на офіційному сайті УГКЦ повідомили 1 березня. Там пояснили, що отримали інформацію, що росіяни можуть таке зробити.

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"Поступила інформація, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі – соборі Святої Софії в Києві", – мовиться у повідомленні.

Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, звертається до всіх християн із закликом про молитву за духовну святиню слов'янських народів,

– підкреслили там.

Й закликали агресора стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму. "Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин", – зазначив Блаженніший Святослав.

Росіяни збираються знищити Софію Київську, – Ткаченко

Міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що росіяни прагнуть знищити всю українську історію, намагаючись привласнити її собі. 1 березня окупанти заявили, що планують бомбардувати "об'єкти СБУ" в центрі Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі розташований Собор Святої Софії з мозаїками та фресками 11 століття.

"Ця унікальна архітектурна пам'ятка включена до Списку об'єктів Світової спадщини. Будь-яка шкода або руйнування собору, завдані Росією, стануть непоправною втратою для всього людства", – підкреслив міністр.

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