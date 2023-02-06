УГКЦ празднует Рождество в 2023 году 25 декабря: Синод согласовал календарную реформу

В УГКЦ было принято решение перейти на новый стиль с 1 сентября 2023 года. Таким образом, глава Церкви объявил о начале календарной реформы. Рассказываем, что она предполагает.

Об этом во время интервью рассказал Блаженнейший Святослав, передает 24 Канал. Он пролил свет на то, когда прихожане УГКЦ будут праздновать Рождество и как календарная реформа повлияет на другие религиозные праздники.

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О Рождестве сначала не говорилось

Я бы подчеркнул еще сильнее. Это не только Рождество. Еще раз скажу. Во время приготовления к Синоду мы не говорили о Рождестве. Это слово даже не звучало на горизонте,

– подчеркнул Святослав.

В то же время он отметил, что обсуждались все праздники, относящиеся к неподвижному циклу. То есть те, которые из года в год мы отмечаем в один и тот же день.

Он добавил, что изменение даты празднования одного праздника идет против любых литургических правил. По его словам, "нельзя менять дату Рождества, переносить на 25 декабря", оставляя празднование остальных праздников по старому стилю.

Блаженнейший Святослав также вспомнил, что получал много вопросов о праздновании Рождества 25 декабря. Ведь если перемещают этот большой праздник, то автоматически должна измениться дата, например, того же Дня святого Николая с 19 декабря на 6.

Таким образом, эта календарная реформа у нас касается всех праздников. Поэтому нам действительно нужно будет перестроиться немного на новый, я бы сказал, порядок их празднования. Ведь нужно всем понимать, что мы будем освящать воду на праздник Богоявления 6 января,

– добавил он.

Реформа будет иметь два этапа

Так добавил в интервью Блаженнейший Святослав. В настоящее время вводят первый из них. Второй будет касаться определения даты празднования Пасхи. Но в этом отношении все не так просто.

По его словам, сейчас ведутся дискуссии. Их цель – объединить церкви и христиан по всему миру. Сделать так, чтобы Пасху они праздновали в один и тот же день.

Сегодня ведется работа в диалоге между Римом и Константинополем. Апостольской столицей и Вселенской патриархией ведется дискуссия о совместной обновленной Пасхалии. Чтобы можно было всем христианам всего мира праздновать Пасху в один день,

– заметил он.

Блаженнейший Святослав добавил, что поступал ряд предложений. В частности, сразу же провести полностью календарную реформу. Чтобы УГКЦ перешла на Пасхалию, которой живет сейчас Римско-католическая церковь. Впрочем, многие владыки не поддержали это. По их мнению, не стоит вносить дополнительные трудности для верующих.

Нам нужно настолько мудро подойти к вопросу этого календаря, чтобы календарь больше не разъединял нас, а наоборот – объединял,

– подчеркнул он.

Почему решение приняли сейчас

По его словам, есть несколько причин тактических и педагогических. Что касается первых, то в УГКЦ пытались сделать все, чтобы календарная реформа была органической. Чтобы ни к чему не принуждать прихожан.

Буквально в последнем полугодии произошло некоторое изменение. Возможно, еще в начале 2022 года вопрос календаря разделял украинцев. И это утверждали даже руководители других Церквей Украины.

Впоследствии переживание и осознание прихожанами разных обстоятельств, в частности войны России против Украины, начало менять ситуацию и отношение к реформе. И она уже не настолько разделяла, насколько объединяла,

– добавил Блаженнейший Святослав.

По его словам, в УГКЦ решили так: если будет около 70% поддерживающих календарную реформу, тогда можно будет двигаться вперед. Собственно, это произошло. Но поддержка была более чем на 90%.

Садовый поздравил с реформой

На введение календарной реформы отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он приветствовал прихожан УГКЦ с этим мудрым решением.

Поздравляю всех верующих Украинской Греко-Католической церкви с переходом на новый календарь. Спасибо за такое мудрое и очень важное решение, о котором сообщил Блаженнейший Святослав,

– подчеркнул он.

Андрей Садовый добавил, что с 1 сентября этого года мы на шаг приблизимся к мировому христианскому сообществу. Более того, это будет очередной огромный шаг от России и ее московской террористической церкви.