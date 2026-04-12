На Пасху всегда рядом с воинами: как УГКЦ опекает военных и их семьи

Накануне Пасхи капелланы УГКЦ едут на фронт, чтобы помолиться вместе с военными. Кроме того, церковь проводит совместные молитвы для семей погибших воинов на Лычаковском кладбище и организует досуг для детей.

Настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла отец Тарас Михальчук объяснил 24 Каналу, что для него празднование – это возможность поделиться традициями с воинами и их родными из других регионов.

Как еще УГКЦ поддерживает военных и их семьи?

Капелланы традиционно отправляются на фронт с мобильной группой, где проводят молитвы, освящают пасхальные корзины и доставляют мясо, куличи и религиозные предметы из Львова в военные гарнизоны.

В Гарнизонном храме Львова ежедневно работает специальное пространство досуга для детей, потерявших родителей на фронте, где они могут общаться и участвовать в различных мероприятиях и мастер-классах.

Летом детей привлекают к летним лагерям. Перед Вербным воскресеньем там делали вербные ветви, а перед Пасхой – расписывали писанки. На саму Пасху для детей проводят гаивки. Кроме того, ежемесячно проводят совместные молитвы в храме и на кладбище.

Как военный капеллан, я принимаю в своем доме воинов и офицеров, которые приезжают в отпуск, с семьями. Сегодня после молитвы на кладбище жду гостей – это семьи не из западной Украины, и так мы будем делиться нашими местными традициями,

– сказал отец Михальчук.

