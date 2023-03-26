Угледар стерт с лица земли: во что оккупанты превратили украинский город

Россияне ведут войну на уничтожение Украины. Это доказывает тот факт, что перечень уничтоженных врагом городов пополнил Угледар в Донецкой области.

Командир пулеметного отделения 72-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак рассказал, что мощные обстрелы со стороны россиян сравнивают Угледар с землей. Оккупанты продолжают уничтожать украинские города и села.

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Как живут гражданские, оставшиеся в Угледаре

Назарий Кишак рассказал, что враг из реактивных систем залпового огня и артиллерии обстреливает Угледар и близлежащие населенные пункты, тем самым сравнивая их с землей.

Угледар полностью сравнен с землей. Все выгорело, город почти пуст. Есть несколько мирных жителей, помогающие военным. Остальных вывезла полиция, особенно детей, находившихся в подвалах месяцами,

– говорит Кишак.

Оставшиеся в городе, по словам командира пулеметного отделения, живут в коридорах и подвалах, скрываясь от обстрелов. Люди измотаны и не знают, чего ждать дальше. Военные пытаются поддерживать их, а оставшиеся без ничего гражданские стараются помогать воинам.

Наша задача как украинцев – молиться и верить, а дальше – дело за Богом. Мы должны победить на своей земле,

– подчеркнул Кишак.

В то же время глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал фото уничтоженного Угледара. На фотографиях не найти ни одной уцелевшей многоэтажки – все разбито снарядами и выжжено. "Русский мир" продолжает уничтожать наши города. Враги уничтожили Угледар, так же как Волноваху, Мариуполь, Попасную, Изюм, Рубежное, Марьинку, Авдеевку, Соледар и многие другие села и города нашего государства.

Как сейчас выглядит Угледар / Фото Павла Кириленко

Россияне снова стремятся захватить Угледар

Наши воины в тяжелых боях разгромили 155-ю и 40-ю бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ. Угледар имеет ключевое стратегическое значение, поскольку на этом направлении расположены железные дороги и другие важные объекты. Из-за важного значения Угледара Россия сконцентрировала значительные силы на этом направлении и снова пытается возобновить наступление на город.

Однако, как и Бахмут, Авдеевка и Марьинка, Угледар продолжается оборону. Враг это понимает, поэтому продолжает использовать преступную тактику – уничтожать населенные пункты, чтобы их проще было захватить. Однако даже такая тактика в последнее время не приносит врагу результат.

Наши города и села держатся только благодаря колоссальным усилиям наших воинов. Поэтому не забывайте поддерживать украинскую армию, в частности, своими донатами.