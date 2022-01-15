УГО празднует годовщину создания: Зеленский пообещал повышение зарплат и раздал квартиры

Управление госохраны 15 января отмечает юбилей – 30 лет со дня создания. Праздничные торжества посетил президент Владимир Зеленский, чтобы поздравить работников учреждения.

По словам гаранта, в течение 30 лет УГО подготовило и провело десятки тысяч охранных мероприятий. Зеленский назвал это время как "три десятилетия в усиленном режиме".

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Это высокая ответственность и работа в напряженных условиях всегда. Особенно в прошлом году, когда Украина праздновала определяющие даты своей истории и принимала множество высоких иностранных гостей. Я хочу поблагодарить вас лично – все было на самом высоком уровне,

– сказал президент.

По его словам, государство должно благодарить работников УГО таким же отношением.

Планы по изменению УГО

Управление государственной охраны Украины – государственный правоохранительный орган специального назначения, подчиненный президенту и подконтрольный Верховной Раде. Его создали 15 января 1992 года.

В докладе руководство ведомства отметило, что планируется построить современный центр управления. В то же время Зеленский подчеркнул, что центр будет построен для каждого из работников и это и будет благодарностью со стороны государства. Следующим шагом он назвал повышение заработных плат работникам УГО.

Все это, а также техническое обеспечение на новом уровне – три главных вещи, которые должны появиться в жизни Управления государственной охраны Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Он также вручил работникам УГО государственные награды и сертификаты на жилье.

Поздравления Владимира Зеленского

На рождественские праздники Владимир Зеленский отправился в горнолыжный курорт Буковель. Утром 7 января президент поздравил украинцев с Рождеством с заснеженных гор.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил исторический успех команды NAVI из CS:GO. В своих соцсетях он приветствовал представителей украинской организации, а также пожелал им успехов.

Первому главе независимой Украины Леониду Кравчуку 10 января исполнилось 88 лет. Владимир Зеленский поздравил политикас днем рождения и пожелал здоровья и быстрого восстановления.

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