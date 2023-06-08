Уголовная ответственность за недопуск к укрытиям, – Кличко о сегодняшней сессии Киевсовета

Сегодня сессия Киевсовета планирует проголосовать за важное решение, касающееся доступности и надлежащего состояния убежищ, а также обратиться к центральной власти относительно введения уголовной ответственности за недопуск к убежищам и возвращение городской власти рычагов влияния на глав районов

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он объяснил, почему эти решения важны для сбалансирования властей.

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"Киевсовет должен принять комплексный проект решения, касающийся укрытий. В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги эти помещения у них могут быть изъяты. И обратиться к правительству и парламенту насчет законодательного введения уголовной ответственности за недопуск людей к убежищам", – сообщил Виталий Кличко.

Также, по словам мэра, Киевсовет рассмотрит обращение к Президенту, парламенту и правительству о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов столицы. Изменения в порядок их назначения были внесены за 2 дня до начала полномасштабного вторжения, напоминает Кличко.

Мэра фактически лишают рычагов в управлении городом, его жизнеобеспечения. Районы превратили в отдельные княжества. Также создана военная администрация. То есть ситуация такова, что полномочия у одних, а ответственность – только на мэре города. В результате мы уже видим признаки разбалансирования власти и внесения хаоса в управление столицей. Поэтому Киевсовет также рассмотрит обращение о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов столицы,

– отметил Кличко.

Он заметил, что за 2022 – 2023 годах город выделил районам как ответственным распорядителям средств более 1,2 миллиарда гривен на ремонтные работы в сооружениях гражданской защиты. Из них РГА освоили чуть больше 10%, а теперь "рассказывают, что у них якобы мало полномочий и недостаточно средств".

Также в обращении содержится требование соблюдать Конституционные гарантии прав местного самоуправления. А именно – чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял избранный городской голова, как это предусмотрено законом о столице и решением Конституционного Суда 2001 года.

"90% полномочий городской администрации – это полномочия органов местного самоуправления. И только городской совет имеет право контролировать исполнение этих полномочий. Они не могут быть делегированы другим органами власти", – подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева отчитался о помощи, оказываемой Херсонщине Киев. По его словам, в настоящее время столица сосредоточилась на передаче мотопомп, плавсредств, продовольствия и питьевой воды.