Уголовная ответственность за фейки: Разумков объяснил свою позицию
Дмитрий Разумков считает, что вводить уголовную ответственность за фейковую информацию в СМИ неправильно. Однако это не значит, что можно "выливать ведро помоев".
Надо "держать тонкую грань", об этом сказал глава Верховной Рады в интервью изданию Фокус.
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Разумков при этом отметил, что "многие политики часто говорят вещи, которые не соответствуют действительности".
И как их за это наказывать? Аналогичная ситуация – с медиа. Когда СМИ используют как информационное оружие, нужно ли вводить за это уголовную ответственность?
– отметил он.
Глава Верховной Рады считает, что нужно искать механизмы борьбы с фейками, ведь они формируют негативный имидж Украины в Европе и США.
"Фейки – это огромная проблема. Во время избирательной кампании я лично не раз с ними сталкивался. Я считаю, если издание занимается фейками, это уже не журналистика. Это часть грязной политической борьбы", – пояснил спикер.
Он добавил, что "свобода слова – одна из важных позиций в Украине, чем не могут похвастаться многие из наших соседей". Ее надо "сохранить и приумножить", но не "выливать на кого-то ведро помоев".
Кто предлагал уголовную ответственность?
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Так, 6 ноября в Верховной Раде во время слушаний по вопросам безопасности деятельности журналистов он выступил за усиление ответственности журналистов за распространение ложной или манипулятивной информации.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о требования и стандарты новостей до 31 декабря 2019 года.
- Глава государства также ожидает от Кабмина разработку законопроэктов, которые запретят россиянам владеть или финансировать медиа в Украине и усилят ответственность за нарушение законодательства об информации.
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