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      Кримінальна відповідальність за фейки: Разумков пояснив свою позицію

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      Разумков виступив проти введення кримінальної відповідальності за фейки / Getty Images

      Дмитро Разумков вважає, що вводити кримінальну відповідальність за фейкову інформацію в ЗМІ неправильно. Однак це не означає, що можна "виливати відро помиїв".

      Треба "тримати тонку грань", про це глава Верховної Ради розповів в інтерв'ю виданню Фокус.

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      Разумков при цьому зазначив, що "багато політиків часто говорять речі, які не відповідають дійсності".

      І як їх за це карати? Аналогічна ситуація – з медіа. Коли ЗМІ використовують як інформаційну зброю, чи потрібно вводити за це кримінальну відповідальність? 
      – зазначив він.

      Глава Верховної Ради вважає, що потрібно шукати механізми боротьби з фейками, адже вони формують негативний імідж України в Європі та США.

      "Фейки – це величезна проблема. Під час виборчої кампанії я особисто не раз з ними стикався. Я вважаю, якщо видання займається фейками, це вже не журналістика. Це частина брудної політичної боротьби", – пояснив спікер.

      Він додав, що "свобода слова – одна з важливих позицій в Україні, чим не можуть похвалитися багато наших сусідів". Її треба "зберегти і примножити", але не "виливати на когось відро помиїв".

      Хто пропонував кримінальну відповідальність?

      Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Так, 6 листопад у Верховній Раді під час слухань з питань безпеки діяльності журналістів він виступив за посилення відповідальності журналістів за поширення неправдивої або маніпулятивної інформації.

      • Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин до 31 грудня 2019 року.
      • Глава держави також очікує від Кабміну розробку законопроєктів, які заборонять росіянам володіти або фінансувати медіа в Україні та посилять відповідальність за порушення законодавства про інформацію.
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Медіа Законодавство
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