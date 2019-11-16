Кримінальна відповідальність за фейки: Разумков пояснив свою позицію

Дмитро Разумков вважає, що вводити кримінальну відповідальність за фейкову інформацію в ЗМІ неправильно. Однак це не означає, що можна "виливати відро помиїв".

Треба "тримати тонку грань", про це глава Верховної Ради розповів в інтерв'ю виданню Фокус.

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Разумков при цьому зазначив, що "багато політиків часто говорять речі, які не відповідають дійсності".

І як їх за це карати? Аналогічна ситуація – з медіа. Коли ЗМІ використовують як інформаційну зброю, чи потрібно вводити за це кримінальну відповідальність?

– зазначив він.

Глава Верховної Ради вважає, що потрібно шукати механізми боротьби з фейками, адже вони формують негативний імідж України в Європі та США.

"Фейки – це величезна проблема. Під час виборчої кампанії я особисто не раз з ними стикався. Я вважаю, якщо видання займається фейками, це вже не журналістика. Це частина брудної політичної боротьби", – пояснив спікер.

Він додав, що "свобода слова – одна з важливих позицій в Україні, чим не можуть похвалитися багато наших сусідів". Її треба "зберегти і примножити", але не "виливати на когось відро помиїв".

Хто пропонував кримінальну відповідальність?

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Так, 6 листопад у Верховній Раді під час слухань з питань безпеки діяльності журналістів він виступив за посилення відповідальності журналістів за поширення неправдивої або маніпулятивної інформації.