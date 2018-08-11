Угон самолета в Сиэтле: обнародованы переговоры диспетчеров и угонщика самолета
Угонщик самолета Horizon Q400, работник авиакомпании Horizon Air, называл себя "сломленным парнем" и надеялся почувствовать в небе "момент безмятежности".
Об этом сообщает газета Seattle Times.
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Отмечается, что угонщик вел себя спокойно и даже шутил о том, что ему предложат работать пилотом, если он успешно приземлится. Однако впоследствии он признался в том, что не знает, как посадить судно.
Вообще-то я не планировал приземляться,
– пояснил он диспетчерам.
Затем мужчина начал беспокоиться о том, что у него заканчивается топливо и "может взорваться самолет".
"Есть много людей, для которых я важен. Они будут скучать, когда узнают о том, что я сделал. Я хочу попросить у каждого из них прощения. Я просто сломленный парень", – отметил он.
В течение всего полета диспетчеры и командир воздушного судна пытались помочь мужчине посадить самолет и отговаривали его от выполнения бочки и других опасных маневров.
"Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день", – говорил похититель.
Впоследствии в сети появилось видео с места падения самолета.
Аудиозаписи переговоров:
Смотрите видео угнанного самолета:
Напомним, ночью 11 августа из аэропорта в США похитили пассажирский самолет. Кражу совершил работник авиакомпании, который избрал аэроплан без пассажиров на борту. Позже стало известно, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон похищенное судно разбилось.
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