Угон самолета в Сиэтле: обнародованы переговоры диспетчеров и угонщика самолета

Угонщик самолета Horizon Q400, работник авиакомпании Horizon Air, называл себя "сломленным парнем" и надеялся почувствовать в небе "момент безмятежности".

Об этом сообщает газета Seattle Times.

Читайте также: На Тернопольщине разбился легкомоторный самолет: есть жертва

Отмечается, что угонщик вел себя спокойно и даже шутил о том, что ему предложат работать пилотом, если он успешно приземлится. Однако впоследствии он признался в том, что не знает, как посадить судно.

Вообще-то я не планировал приземляться,

– пояснил он диспетчерам.

Затем мужчина начал беспокоиться о том, что у него заканчивается топливо и "может взорваться самолет".

"Есть много людей, для которых я важен. Они будут скучать, когда узнают о том, что я сделал. Я хочу попросить у каждого из них прощения. Я просто сломленный парень", – отметил он.

В течение всего полета диспетчеры и командир воздушного судна пытались помочь мужчине посадить самолет и отговаривали его от выполнения бочки и других опасных маневров.

"Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день", – говорил похититель.

Впоследствии в сети появилось видео с места падения самолета.

Аудиозаписи переговоров:

Смотрите видео угнанного самолета:

Напомним, ночью 11 августа из аэропорта в США похитили пассажирский самолет. Кражу совершил работник авиакомпании, который избрал аэроплан без пассажиров на борту. Позже стало известно, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон похищенное судно разбилось.