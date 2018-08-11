Викрадення літака у Сіетлі: оприлюднено перемовини диспетчерів та викрадача літака

Викрадач літака Horizon Q400 працівник авіакомпанії Horizon Air називав себе "зломленим хлопцем" і сподівався відчути в небі "момент безтурботності".

Про це повідомляє газета Seattle Times.

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Зазначається, що викрадач поводив себе спокійно і навіть жартував про те, що йому запропонують працювати пілотом, якщо він успішно приземлиться. Однак згодом він зізнався в тому, що не знає, як посадити судно.

Взагалі-то я не планував приземлятися,

– пояснив він диспетчерам.

Потім чоловік почав турбуватися про те, що в нього закінчується пальне і міг "вибухнути літак".

"Є багато людей, для яких я важливий. Вони сумуватимуть, коли дізнаються про те, що я зробив. Я хочу попросити в кожного з них пробачення. Я просто зломлений хлопець", – зауважив він.

Протягом усього польоту диспетчери і командир повітряного судна намагалися допомогти чоловіку посадити літак і відмовляли його від виконання бочки та інших небезпечних маневрів.

"Мені шкода. Я сподіваюся, це не зіпсує вам день", – говорив викрадач.

Згодом в жережі з'явилося відео з місця падіння літака.

Аудіозаписи переговорів:

Дивіться відео викраденого літака

Нагадаємо, вночі 11 серпня з аеропорту у США викрали пасажирський літак. Крадіжку здійснив працівник авіакомпанії, який обрав аероплан без пасажирів на борту.Пізніше стало відомо, що поряд з островом Кетрон в штаті Вашингтон викрадене судно розбилося.