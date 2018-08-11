11:45
11 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 12°C
  • неділя
    26°C 16°C
  • понеділок
    27°C 12°C
  • вівторок
    32°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, 10 серпня
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, 10 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Можливо, це було самогубство": в поліції розповіли, як розбився викрадений літак в США

249 Читать новость на русском
В США розбився викрадений напередодні літак
В США розбився викрадений напередодні літак / РБК

Із аеропорту Сіетла в США працівник авіакомпанії викрав пасажирський турбогвинтовий літак Q400. Пізніше стало відомо, що поряд з островом Кетрон в штаті Вашингтон аероплан розбився.

Про це повідомили працівник поліції, передає газета Le Figaro.

Читайте також: У Бразилії розбився вертоліт з губернатором штату

Поліція відхиляє всі версії викрадення, які мають терористичний характер інциденту.

Це не терористичний акт. Інформація підтвердилася. Можливо, це самогубство однієї людини. Ми знаємо, хто він є. Інших присутніх на літаку не було,
– підкреслили працівники поліції пресі.

Як повідомили на сайті CNN, ще однією версією знищення літака важається відсутність навичків керування аеропланом, що і призвело до катастрофи. 

Дивіться відео з місця події

Влада зазначила, що 29-річний чоловік прийшов на летовище і вирішив політати на одному з літаків. Про факт викрадення довідалися поліцейські і одразу ж на перехоплення літака відправили два винищувачі. Ті намагалися тримати його на безпечній від людей відстані. Втім, для виконання повітряних трюків пілоту-невдасі забракло навичок.

Після того, як літак наблизився до острова Кетрон, очевидці побачили товсту колону диму, після чого прозвучав гучний вибух.

Усі буквально завмерли на місці, обговорюючи те, що, можливо, відбулося,
– сказав свідок події.

​В Сіетлі розбився викрадений літак
В Сіетлі розбився викрадений літак

В аеропорту повідомили, що звичайні операції на момент інциденту були перервані, але наразі відновилися.

Нагадаємо, вночі 11 серпня з аеропорту у США викрали пасажирський літак. Крадіжку здійснив працівник авіакомпанії, який обрав аероплан без пасажирів на борту.

Теги: Новини США Аварії та ДТП авіація
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: наймальовничіші місця Одещини, які запам'ятаються на все життя
сьогодні, 10:00 Подорожі Україною: наймальовничіші місця Одещини, які запам'ятаються на все життя
Юлія Михайлова
Война ничего не списала: луганчане застряли в "республике" из-за кредитов
сьогодні, 08:41 Война ничего не списала: луганчане застряли в "республике" из-за кредитов
Ольга Черненко
Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
10 серпня, 22:01 Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
Альфред Кох
"Небезпечний" Вінні-Пух, або Чому китайська цензура не розуміє гумору
10 серпня, 20:02 "Небезпечний" Вінні-Пух, або Чому китайська цензура не розуміє гумору
Борис Немировський
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
10 серпня, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Чоловік загинув при спробі пограбування автомата з презервативами
29 грудня 2015 , 07:16
Американці представили собакоподібного робота на ім'я Spot
 12 лютого 2015 , 01:38
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук