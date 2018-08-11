"Можливо, це було самогубство": в поліції розповіли, як розбився викрадений літак в США

Із аеропорту Сіетла в США працівник авіакомпанії викрав пасажирський турбогвинтовий літак Q400. Пізніше стало відомо, що поряд з островом Кетрон в штаті Вашингтон аероплан розбився.

Про це повідомили працівник поліції, передає газета Le Figaro.

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Поліція відхиляє всі версії викрадення, які мають терористичний характер інциденту.

Це не терористичний акт. Інформація підтвердилася. Можливо, це самогубство однієї людини. Ми знаємо, хто він є. Інших присутніх на літаку не було,

– підкреслили працівники поліції пресі.

Як повідомили на сайті CNN, ще однією версією знищення літака важається відсутність навичків керування аеропланом, що і призвело до катастрофи.

Дивіться відео з місця події

@KING5Seattle here’s a video of the hijacked plane and fighter escort from Steilacoom in the ferry line for anderson Island pic.twitter.com/8fgAUe05xv — Kai Simpson (@Kai_AHS) 11 серпня 2018 р.

Влада зазначила, що 29-річний чоловік прийшов на летовище і вирішив політати на одному з літаків. Про факт викрадення довідалися поліцейські і одразу ж на перехоплення літака відправили два винищувачі. Ті намагалися тримати його на безпечній від людей відстані. Втім, для виконання повітряних трюків пілоту-невдасі забракло навичок.

Після того, як літак наблизився до острова Кетрон, очевидці побачили товсту колону диму, після чого прозвучав гучний вибух.

Усі буквально завмерли на місці, обговорюючи те, що, можливо, відбулося,

– сказав свідок події.



В Сіетлі розбився викрадений літак

В аеропорту повідомили, що звичайні операції на момент інциденту були перервані, але наразі відновилися.

Нагадаємо, вночі 11 серпня з аеропорту у США викрали пасажирський літак. Крадіжку здійснив працівник авіакомпанії, який обрав аероплан без пасажирів на борту.