Используют весь потенциал, в частности ядерный: США защитят Южную Корею в случае угрозы

Угрозы ракетных и ядерных ударов также сохраняются в Южной Корее. Именно поэтому местный глава оборонного ведомства встретился со своим американским коллегой.

Во вторник, 31 января, официальные лица в Сеуле обсудили сдерживание новых ядерных и ракетных угроз. Также поднимались другие вопросы, связанные с безопасностью государства.

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Пытаются усилить сдерживание

Переговоры проводили министр обороны Ли Чон Суп и его американский коллега Ллойд Остин. Состоялись они тогда, когда союзники пытаются усилить сдерживание благодаря совместным военным учениям и трехстороннему сотрудничеству с Японией. Причиной всех этих движений стали провокации со стороны Северной Кореи.

Официальные лица отметили, что на повестке дня – усилия союзников, направленные на укрепление доверия к обязательствам Америки по "расширенному сдерживанию". Речь об использовании полного потенциала возможностей войска, включая ядерный. Всё для того, чтобы защитить своего союзника.

Наблюдатели высказали предположение, что обе стороны могут затронуть тему дискуссионных настольных учений. Их союзники планируют провести в США в следующем месяце. Во время них будут прогнозировать действия в случае применения КНДР ядерного оружия.

Южную Корею готовят к сдерживанию врага

Остин отметил, что США планируют расширять сферу сотрудничества как с Южной Кореей, так и с Филиппинами. В частности, речь пойдет о киберпространстве, а также космосе. Также оборонное ведомство будет способствовать оперативной совместимости и постарается усилить сложность комбинированных учений и мероприятий.

Известно, что в США делают все, чтобы армии обеих стран имели необходимую подготовку и могли сдерживать любого врага.

Это обеспечивает сдерживание. Мы стремимся принять меры, необходимые для поддержания надежного боевого сдерживания как альянса США и Кореи,

– сказал чиновник.

Напомним, что новый год мы начали с новостей о том, что КНДР планирует увеличить производство тактического ядерного оружия. На такой шаг пошел Ким Чен Ын из-за "тревожных шагов" США. Он в своей риторике далеко от Путина не ушел. Также заявил о необходимости обеспечить "преимущественную военную мощь", чтобы защитить суверенитет и безопасность.