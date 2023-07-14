Снова атака "Шахедами": тревога во многих областях, взрывы в Одесской области и в Кривом Роге
14 июля 2023, 02:03Читати новину українською
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Оккупанты атаковали дронами-камикадзе.
Взрывы прогремели в Кривом Роге, пишет 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.
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