Снова атака "Шахедами": тревога во многих областях, взрывы в Одесской области и в Кривом Роге

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Оккупанты атаковали дронами-камикадзе.

Взрывы прогремели в Кривом Роге, пишет 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения БПЛА.Сирены на Запорожье. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врагом БПЛА.Отбой тревоги в Херсонской и Одесской областях.В Кировоградской области отбой.

02:39 В море находятся два ракетоносителя. Залп – до 12 "Калибров".

В сложных погодных условиях происходит боевая работа сил противовоздушной обороны. Враг атакует ударными беспилотниками на фоне сильной грозы,

– отметили в ОК "Юг".

СМИ сообщают, что в Одесской области работает ПВО.Донецкая область – активность вражеской тактической авиации.Monitor пишет о новых целях на Кривой Рог и Одессу.Заметим, что в Одесской области гроза. Так что большинство громких звуков, которые слышат местные жители, именно из-за нее.

Где есть воздушная тревога / Скриншот

"Отбой угрозы применения баллистического вооружения. В областях, где объявлена тревога – угроза применения врагом ударных БПЛА. Оставайтесь в укрытии", – Воздушные силы.Мониторинговые группы сообщают, что в областях работает ПВО.

В каких областях объявили воздушную тревогу / Скриншот

Сирены в Одесской области. Есть угроза атаки врага с Черного моря.Днепропетровская и Кировоградская области – угроза атаки дронами с южного направления.В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.Угроза применения Россией БПЛА с южного направления.Тревога на Днепропетровщине.Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Николаевской и Херсонской областях. Там раздалась тревога.