Угроза авиаудара в Сумах: в городе раздаются сирены

В Сумах – очередная воздушная тревога. В городе раздаются сирены. Всех людей призывают перейти в укрытие. Такая информация была обнародована в 21:41 9 марта.

Как отметили в Сумской областной военной администрации, в городе существует вероятность авиационного или ракетного удара. Поэтому не покидайте укрытие, пока не услышите сообщение об отбое. Это может спасти вам жизнь.

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Что делать, если Вы услышали сирену

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.

Быстро одеться.

Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.

Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

Добавим, что сообщение об отбое прозвучит на каналах и ресурсах Сумского областного и Сумского городского совета.

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