Угроза баллистики была для всей Украины: мониторы писали о возможных пусках "Орешника"

В среду 17 февраля в Украине объявили о возможном применении баллистики средней дальности. Не исключалось, что враг мог запустить "Орешник".

Об угрозе проинформировали в Воздушных силах.

Что сообщалося об опасности?

После массированного ночного обстрела днем ​​17 февраля по регионам страны снова начала распространяться воздушная тревога.

Мониторы писали о возможности применения баллистики средней дальности. Речь идет о возможных пусках "Орешника".

Впрочем, уже около 13.38 по регионам страны начали давать отбои. Однако опасность сохранялась для Запада, а вскоре тревога закончилась и там.

Отметим, что на полигоне Капустин Яр в России проводятся испытания системы ПВО С-500.

Военные аналитики отмечают, что ракета "Орешник" несет шесть боевых блоков. Еще в полете каждый из них разделяется на шесть отдельных боевых частей.

На высоте около 120 километров они раскрываются и направляются к цели со скоростью более 10 000 километров в час.

