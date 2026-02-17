Укр Рус
Угроза баллистики была для всей Украины: мониторы писали о возможных пусках "Орешника"
17 февраля, 13:20
Обновлено - 13:53, 17 февраля

Угроза баллистики была для всей Украины: мониторы писали о возможных пусках "Орешника"

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • 17 февраля в Украине объявили об угрозе применения баллистики средней дальности.
  • Случилось это на фоне вероятных пусков "Орешника".

В среду 17 февраля в Украине объявили о возможном применении баллистики средней дальности. Не исключалось, что враг мог запустить "Орешник".

Об угрозе проинформировали в Воздушных силах.

Что сообщалося об опасности? 

После массированного ночного обстрела днем ​​17 февраля по регионам страны снова начала распространяться воздушная тревога. 

Мониторы писали о возможности применения баллистики средней дальности. Речь идет о возможных пусках "Орешника". 

Впрочем, уже около 13.38 по регионам страны начали давать отбои. Однако опасность сохранялась для Запада, а вскоре тревога закончилась и там.

Отметим, что на полигоне Капустин Яр в России проводятся испытания системы ПВО С-500.

Какие регионы под угрозой: смотрите интерактивную онлайн-карту

Военные аналитики отмечают, что ракета "Орешник" несет шесть боевых блоков. Еще в полете каждый из них разделяется на шесть отдельных боевых частей. 

На высоте около 120 километров они раскрываются и направляются к цели со скоростью более 10 000 километров в час. 

Россия уже дважды применяла против Украины "Орешник": что об этом известно? 

  • Впервые баллистическую ракету "Орешник" Россия запустила по Днепру в ноябре 2024 года. По предварительным данным, баллистическая ракета тогда была без взрывной части – с муляжами боевых блоков, что повлекло лишь незначительные повреждения.

  • Со своей стороны Путин заявлял, что испытания комплекса "Орешник" будут продолжены. Уже в ночь на 9 января 2026 года Россия ударила ракетой по Львовщине. Воздушные силы ВСУ уточнили, что Россия совершила пуск с полигона Капустин Яр.