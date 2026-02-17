Угроза баллистики была для всей Украины: мониторы писали о возможных пусках "Орешника"
- 17 февраля в Украине объявили об угрозе применения баллистики средней дальности.
- Случилось это на фоне вероятных пусков "Орешника".
В среду 17 февраля в Украине объявили о возможном применении баллистики средней дальности. Не исключалось, что враг мог запустить "Орешник".
Об угрозе проинформировали в Воздушных силах.
Что сообщалося об опасности?
После массированного ночного обстрела днем 17 февраля по регионам страны снова начала распространяться воздушная тревога.
Мониторы писали о возможности применения баллистики средней дальности. Речь идет о возможных пусках "Орешника".
Впрочем, уже около 13.38 по регионам страны начали давать отбои. Однако опасность сохранялась для Запада, а вскоре тревога закончилась и там.
Отметим, что на полигоне Капустин Яр в России проводятся испытания системы ПВО С-500.
Военные аналитики отмечают, что ракета "Орешник" несет шесть боевых блоков. Еще в полете каждый из них разделяется на шесть отдельных боевых частей.
На высоте около 120 километров они раскрываются и направляются к цели со скоростью более 10 000 километров в час.
Россия уже дважды применяла против Украины "Орешник": что об этом известно?
Впервые баллистическую ракету "Орешник" Россия запустила по Днепру в ноябре 2024 года. По предварительным данным, баллистическая ракета тогда была без взрывной части – с муляжами боевых блоков, что повлекло лишь незначительные повреждения.
Со своей стороны Путин заявлял, что испытания комплекса "Орешник" будут продолжены. Уже в ночь на 9 января 2026 года Россия ударила ракетой по Львовщине. Воздушные силы ВСУ уточнили, что Россия совершила пуск с полигона Капустин Яр.