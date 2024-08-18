В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с севера

В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки баллистики.

Об угрозе ударов предупредили Воздушные силы ВСУ 18 августа вечером, в 23:44.

Смотрите также Потери у россиян немалые: ДШВ показали работу огнеметных установок "Сеялка" на Курщине

"Внимание! Угроза баллистики с севера", – говорится в сообщении.

Уже в 00:01 сообщили об отбое угрозы ударов.

Заметим, что сегодня утром, ориентировочно в 05:00 Россия атаковала баллистикой Киев, что стало уже третьим обстрелом столицы баллистическим вооружением в этом месяце.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме.