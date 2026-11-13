Действительно ли российские войска могут десантировать в Херсоне: военный эксперт оценил риски

У российских войск нет сил для проведения масштабной операции по захвату Херсона. Любая попытка вражеского десанта переправиться через Днепр и высадиться в городе станет для захватчиков самоубийством.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, оперативная обстановка вокруг областного центра пока остается неизменной, а сам город надежно защищен водным барьером.

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Аналитик подчеркнул, что добровольная эвакуация жителей из Херсона обусловлена прежде всего непрекращающимся террором оккупантов и постоянными ударами вражеской авиации, а не какими-либо изменениями линии фронта. Имеющегося контингента российских захватчиков недостаточно для проведения широкомасштабного наступления.

Заявленных 16 тысяч россиян недостаточно для того, чтобы захватить Херсон. Того количества войск, которое мы там наблюдаем со стороны противника, просто не хватает и не может хватить для проведения масштабных действий по форсированию Днепра и создания непосредственной угрозы захвата города, который укреплен, обороняется и контратакует,

– подчеркнул эксперт.

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Грабский также отдельно высказался относительно теоретических планов противника высадить штурмовые группы в прибрежных районах города. По его убеждению, при отсутствии колоссальных ресурсов и тщательной подготовки любая подобная авантюра обречена на быстрый разгром.

Сейчас вопрос высадки именно в Херсоне для противника будет досадным самоубийством. Они могут высадиться и захватить какие-то участки, но эти территории полностью простреливаются и будут уничтожены нашими войсками. Добиться успеха без масштабной подготовки невозможно, а признаков подготовки к форсированию Днепра мы не наблюдаем,

– подытожил Сергей Грабский.

Комментируя недавний режим прекращения огня в районе Олешек, эксперт отметил, что этот период обе стороны использовали для укрепления обороны. Однако украинские защитники существенно повысили уровень боеспособности позиций на этом направлении.

Ранее сообщалось, что российские военные воспользовались перемирием в Олешках для перегруппировки и пополнения боеприпасов.