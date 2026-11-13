Чи справді російські війська можуть здійснити десант у Херсоні: військовий експерт оцінив ризики

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, оперативна обстановка довкола обласного центру наразі залишається незмінною, а саме місто надійно захищене водною перешкодою.

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Ситуація на річці Дніпро та реальні сили ворога

Аналітик наголосив, що добровільна евакуація жителів із Херсона зумовлена насамперед безперервним терором окупантів і постійними ударами ворожої авіації, а не будь-якими змінами лінії фронту. Наявного контингенту російських загарбників недостатньо для проведення широкомасштабного наступу.

Заявлених 16 тисяч росіян недостатньо для того, щоб захопити Херсон. Тієї кількості військ, яку ми там спостерігаємо з боку противника, просто не вистачає і не може вистачити для проведення масштабних дій по форсуванню Дніпра і створення безпосередньої загрози захоплення міста, яке укріплене, обороняється і контратакує– підкреслив експерт.

Сергій Грабський про оперативну ситуацію в Херсоні: відео

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Що чекає на ворожі десантні групи

Грабський також окремо висловився щодо теоретичних планів ворога висадити штурмові групи у прибережних районах міста. На його переконання, за відсутності колосальних ресурсів та ретельної підготовки будь-яка подібна авантюра приречена на швидкий розгром.

Зараз питання висадки саме в Херсоні для противника буде прикрим самогубством. Вони можуть висадитися і захопити якісь ділянки, але ці території повністю прострілюються і будуть знищені нашими військами. Досягти успіху без масштабної підготовки неможливо, а ознак підготовки форсування Дніпра ми не спостерігаємо– підсумував Сергій Грабський.

Коментуючи нещодавній режим припинення вогню біля Олешок, експерт зауважив, що цей період обидві сторони використали для зміцнення оборони. Проте українські захисники суттєво підвищили рівень боєздатності позицій на цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські військові використали перемир'я в Олешках для перегрупування та поповнення боєприпасів.