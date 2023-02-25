Может ли Россия открыть второй фронт из Молдовы: военный обозреватель предположил действия врага

Россия может готовиться к провокациям в непризнанном Приднестровье. Так, для Молдовы есть реальная угроза.

Вполне вероятно, что государство-агрессор откроет второй фронт. Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Военно-политический обозреватель отметил, что в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля Украина готовилась к возможному ракетному обстрелу со стороны врага. Во-первых, у оккупантов был необходимый боекомплект для нанесения удара. Во-вторых, нездоровое тяготение россиян к сакральным датам общеизвестно.

"24 февраля ничего не произошло. Возможно, ничего не произойдет и 25 февраля. Тогда возникает вопрос: зачем накапливать боекомплект, чтобы он простаивал? Вероятно, они будут пытаться нанести более массированный удар через неделю или две", – предположил обозреватель.

Что могла задумать Россия

По словам Коваленко, у россиян может быть совсем другую цель. Дело в том, что агрессор мог накапливать боекомплект для того, чтобы вывезти из строя энергетику, инфраструктуру, связь, командные пункты, штабы на меньшей территории, где может использовать это с пользой для себя. Речь идет именно о Молдове.

Я не исключаю, что сейчас может происходить процесс накопления этого боекомплекта именно для нанесения массированного удара уже по Молдове, чтобы поддержать некоторые агрессивные действия с территории Приднестровья по захвату Кишинева и смене там действующей власти,

– отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что вдоль всей границы с так называемым Приднестровьем, особенно в Одесской области, находится ресурс, который может быть использован при определенной опасности. Подразделений там достаточно, чтобы остановить угрозу. Этот ресурс сейчас сковывают.

Им нужно демонстрировать какую-нибудь победу. Молдова может стать именно тем элементом, который может нивелировать позор от поражения в Украине, а его видят все, и продемонстрировать, что россияне что-то могут. И могут именно в Молдове. В перспективе страна может стать второй Беларусью,

– уверяет военно-политический обозреватель.

Коваленко акцентирует: Молдова может служить не только для оттягивания на себя ресурса Вооруженных Сил Украины, но и площадкой для мобилизации, вербовки новых наемников и так далее.

"Известно, что на территории Молдовы достаточно пророссийски настроенного населения, которое может поддержать какие-либо агрессивные действия в направлении Украины с территории Молдовы в среднесрочной перспективе. То есть открытие второго фронта", – резюмировал военно-политический обозреватель.

Украина готова помочь Молдове вернуть Приднестровье