Цілком імовірно, що держава-агресорка відкриє другий фронт. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Військово-політичний оглядач зауважив, що у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого Україна готувалася до можливого ракетного обстрілу з боку ворога. По-перше, окупанти мали необхідний боєкомплект для завдання удару. По-друге, нездорове тяжіння росіян до сакральних дат є загальновідомим.

"24 лютого нічого не відбулося. Можливо, нічого не відбудеться і 25 лютого. Тоді виникає питання: навіщо накопичувати боєкомплект, щоб він простоював? Ймовірно, вони намагатимуться завдати більш масованого удару через тиждень або два", – припустив оглядач.

Що могла задумати Росія

За словами Коваленка, росіяни можуть мати зовсім іншу мету. Річ у тім, що агресор міг накопичувати боєкомплект для того, щоб вивезти з ладу енергетику, інфраструктуру, зв'язок, командні пункти, штаби на якійсь меншій території, де може використати це з користю для себе. Йдеться саме про Молдову.

Я не відкидаю, що зараз може відбуватися процес накопичення цього боєкомплекту саме для завдання масованого удару вже по Молдові, щоб підтримати деякі агресивні дії з території Придністров'я щодо захоплення Кишинева та зміні там чинної влади,

– відзначив Коваленко.

Він наголосив, що вздовж всього кордону з так званим Придністров'ям, особливо в Одеській області, перебуває ресурс, який може бути використаний у разі певної небезпеки. Підрозділів там достатньо, щоб зупинити загрозу. Цей ресурс зараз сковують.

Їм треба демонструвати якусь перемогу. Молдова може стати саме тим елементом, який нівелювати ганьбу від поразки в Україні, а її бачать усі, і продемонструвати, що росіяни щось можуть. І можуть саме в Молдові. В перспективі країна може стати другою Білоруссю,

– запевняє військово-політичний оглядач.

Коваленко акцентує: Молдова може слугувати не лише для відтягування на себе ресурсу Збройних Сил України, а й майданчиком для мобілізації, вербування нових найманців і таке інше.

"Відомо, що на території Молдови достатньо проросійськи налаштованого населення, яке може підтримати якісь агресивні дії в напрямку України з території Молдови в середньостроковій перспективі. Тобто відкриття другого фронту", – резюмував військово-політичний оглядач.

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