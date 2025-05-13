Таку думку 24 Каналу висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зазначивши, що у випадку згоди задум російського диктатора повністю провалиться. Однак поки він продовжує війну, країна-агресорка руйнується зсередини.

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"Путін не хоче бути посміховиськом"

Ексміністр закордонних справ пояснив, що як тільки сторони припиняють вогонь на лінії фронту – в Україну одразу заходять іноземні сили, а саме війська НАТО.

Для Путіна це дуже-дуже погано, делікатно кажучи. Це для нього остаточне визнання, що його ідея так званого "сво" накрилась важким мідним тазом,

– наголосив він.

Російський диктатор не хоче, аби його ідеологія "денацифікації" провалилась, тому йому важливо продовжувати війну. Він не зважає на те, що продовження бойових дій та владання усіх коштів у війну руйнує економіку країни-агресорки.

Путін зараз нарветься на жорсткі санкції з Європи, може нарватись на гнів Дональда Трампа. Тим часом кожного дня з'являються повідомлення про занепад різних галузей російської економіки. Наприклад, на 30% впав продаж сільськогосподарської техніки,

– сказав Огризко.

Нагадаймо, що Володимир Зеленський підкреслив, що припинення на 30 діб – це більше про діалог та деескалацію, адже його "нікому не буде достатньо", щоб повністю відновити свої сили.