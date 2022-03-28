Угроза для сотен миллионов европейцев, – Верещук призывает ООН отвратить повторение Чернобыля
Российские оккупанты могут повторить Чернобыльскую катастрофу. Возле ЧАЭС хранятся тонны снарядов, которые могут сдетонировать, а в зоне отчуждения начались пожары, из-за которых в атмосферу выделяются радионуклиды.
Российские оккупанты захватили Чернобыль и могут спровоцировать ядерную катастрофу. Избегание решения проблемы может представлять угрозу всему миру.
Читайте также В зоне Чернобыля начались пожары, в атмосферу выделяются радионуклиды, – Верещук
Возможно повторение катастрофы
Ирина Верещук подчеркнула, что безответственные действия оккупантов в Чернобыльской зоне представляют угрозу не только Украине, но и сотням миллионов европейцев.
Требуем специальной миссии ООН для устранения риска повторения Чернобыльской ядерной катастрофы,
– заявила она.
Смотрите также: Ночное обращение Зеленского за 28 марта