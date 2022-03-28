Угроза для сотен миллионов европейцев, – Верещук призывает ООН отвратить повторение Чернобыля

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Российские оккупанты могут повторить Чернобыльскую катастрофу. Возле ЧАЭС хранятся тонны снарядов, которые могут сдетонировать, а в зоне отчуждения начались пожары, из-за которых в атмосферу выделяются радионуклиды.