Угроза есть, там есть оружие – капитан о возможной российской блокаде в Черном и Азовском морях

В Черном море уже зафиксировали три больших десантных судна России – впоследствии туда войдут еще три таких. Так словно страна-агрессор готовится к ракетным и артиллерийским учениям, однако не стоит исключать угрозу для Украины.

Об этом в эфире 24 канала сказал капитан первого ранга, экс-замначальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко. По его словам, Россия действительно может применить свои корабли против Украины.

По теме Россия закрывает районы Черного и Азовского морей на время своих учений

"Угроза применения этих кораблей есть, на их борту оружие, есть десант. Эти корабли прошли курс обучения по высадке на необорудованное побережье", - заметил Рыженко.

Как отметил капитан, в составе Черноморского флота России есть силы и средства, которые могут осуществить боевое обеспечение этих кораблей при переходе в район высадки.

Сейчас все зависит от политического решения России, будут ли они делать это. Программа минимум – то, что корабли будут участвовать в больших учениях в Черном море Андрей Риженко Капитан первого ранга

Последствия возможной морской блокады

Капитан пояснил, что в этом случае Черноморские и Азовские порты значительно снизят свой товарный объем продукции. Это приведет к негативным последствиям для экономики.

В прошлые годы этот объем составлял 150 млн. тонн груза. Это важно для экономики Украины и приморских областей на юге Украины,

– заверил Рыженко.

Проблема возникнет и с работой людей. Это вызовет недовольство и социальное возмущение населения – серьезные последствия.

Рыженко об угрозе для Украины со стороны России: смотрите видео

Российские корабли в Черном и Азовском морях: коротко