Об этом 24 Каналу рассказал политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, предположив, что военная экономика будет иметь едва ли не самый большой рост в течение следующих лет, в частности в Европе. Это вызов и потребность сегодняшнего дня.

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Россияне с автоматами будут стоять под дворами европейцев

"Страны НАТО выходят из летаргического сна, в котором находились с конца 2000-х и до февраля 2022 года", – подчеркнул политолог.

Тогда они, по его словам, в "розовых очках", которые надели во времена правления в Германии Ангелы Меркель, считали, что холодная война позади и угрозы со стороны России не стоит ожидать. Они делали много других вещей:

разоружались;

продвигали пацифистские нарративы;

строили "Северные потоки";

призывали европейских политиков и бизнесменов активнее работать с россиянами.

Также представители немецкого политического истеблишмента в отставке становились главами наблюдательных советов российских нефтегазовых структур.

Сейчас приходит активное осознание того, что это в ближайшие 5 – 10 лет работать не может. Европа требует активного вооружения, пересмотра военной доктрины, координации усилий с партнерами, дополнительных мер безопасности и приведения своих вооруженных сил в боевую готовность,

– подчеркнул Джигун.

Обратите внимание! Генсек НАТО Марк Рютте обеспокоен ситуацией безопасности в Европе, которая должна безотлагательно увеличить финансирование оборонного производства. Иначе, по словам Рютте, "придется доставать учебники по русскому языку или ехать в Новую Зеландию".

Это будет происходить не из-за большой политической воли, и желания это осуществить, а, по мнению политолога, из-за необходимости это делать, ведь иначе россияне с автоматами будут стоять под дворами европейских граждан.

В то же время есть вопрос, насколько быстро страны НАТО смогут мобилизовать свои ресурсы.

Потому что поставки миллиона артиллерийских боеприпасов Украине продемонстрировали не совсем адекватную оценку своих возможностей и важность планирования, ведения инвентаризации мощностей и восстановления деятельности отдельных заводов,

– подчеркнул Максим Джигун.

К слову, политолог Алексей Буряченко считает, что на сегодня существует много угроз для стран ЕС и НАТО. Европе, по его мнению, нужно усиливать свою безопасность, а также думать, что делать с НАТО – продолжать поддерживать Альянс или параллельно создавать армию ЕС. В то же время, как отметил Буряченко, старой успешной, социально ориентированной Европы, которая была, "уже может не быть".