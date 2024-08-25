Беларусь готовит учения возле границы: МИД Украины заявил об угрозе для Чернобыльской АЭС

Министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что согласно данным украинской разведки, белорусская армия под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности ССО, вооружения и военной техники.

И осуществляется это включая танки, артиллерией, РСЗО, средствами ПВО и инженерной техникой, в Гомельской области вблизи северных границ Украины. Также зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнера".

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Что говорят в МИД

Проведение учений в приграничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС, создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом,

– отметили в украинском ведомстве.

Поэтому в МИД обратились к высшему руководству Беларуси с призывом не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее армию – прекратить недружественные действия и увести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в Беларуси систем огня.

Также предупредили, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону, и все цели на территории Беларуси станут законными для Вооруженных Сил Украины.