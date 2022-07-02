Кроме продолжения военных учений: в Беларуси врачам запретили выезжать из страны

Угроза из Беларуси, к сожалению, никуда пока не делась. В приграничной Гомельской области военнообязанным активно раздают повестки.

Генштаб об угрозе из Беларуси

Мобилизационные учения в Беларуси должны были продолжаться до 1 июля. Однако режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко продлил их до 9 июля.

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Через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Более того, белорусским врачам запретили выезжать из страны.

Ситуация на границе с Россией

На Северском направлении россияне удерживают войска на своей территории возле границы с Украиной. Так, в Брянской и Курской областях дислоцируются до трех батальонных тактических групп. Кроме того, оккупанты продолжают систематически обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

При этом в Белгородской области они держат комплексы радиоэлектронной борьбы.

Что этому предшествовало

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий рассказал, что возле границ Украины Беларусь удерживает 7 БТГ. Их задача – сдержать ВСУ на Севере и не дать командованию отправить бойцов на горячие направления на Востоке.

По данным СМИ, повестки в Беларуси раздают уже и мужчинам и военнообязанным женщинам. Те, кто сходил в военкоматы, говорят, что это были учения по проведению мобилизации и контрольной явки. То есть после отметки о явке всех якобы отпускают домой.

К теме смотрите видео – Беларусь хочет провести скрытую мобилизацию: