Когда действительно стоит начать волноваться из-за угрозы из Беларуси

Почему на самом деле никто не может точно сказать, когда же будет это наступление из Беларуси, и будет ли оно вообще?

Российских войск в Беларуси мало

Генштаб обычно отчитывается сухо: "Угроза есть, но создание ударных группировок не фиксируется". Такая фраза может казаться для многих противоречивой, и на такую почву удачно падают "семена" с очередным "инсайдом" о "наступление, которое вот-вот должно было состояться 15 – 18 января".

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Если разбирать по деталям, то ситуация еще сложнее. К примеру, сейчас группировка российских "мобиков" в Беларуси не превышает численность в 11 тысяч человек и примерно 100 танков. Здесь мало просто сказать, что такой численностью войска в принципе невозможно наступать на заранее подготовленную оборону.

Можно, например, сравнить, что за последние три месяца только один Пригожин "отмобилизовал" около 40 тысяч человек в "Вагнера", но все равно не смог взять Бахмут. Как и его не менее многочисленные "конкуренты" из армии России.

С другой стороны, наступать 35-тысячной группировкой из Беларуси на Киев в феврале – марте 2022 года для россиян было действительно самоубийственным. Потому что выполнить свою главную задачу – захватить столицу нашего государства – эта группировка войск могла бы только при условии, что управление Вооруженными Силами Украины и мобилизационным аппаратом было полностью парализовано, а авиация и ПВО – уничтожены.

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Но ведь этого не случилось, поэтому россияне на алюминиевых БМД-4 пытались наступать аккурат под "цветами смерти" калибра 203-миллиметра из наших 2С7 "Пион" и других средств поражения.

Или – для наступательных группировок нужна своя "логистическая вертикаль". Проще говоря, организована система полевых складов и достаточное количество грузовиков для подвоза. В настоящее время этого на территории Беларуси не наблюдается.

В инфопространстве распространяют разные варианты поведения Беларуси

Но такого не наблюдалось на белорусской территории до начала вторжения в феврале 2022 года. Российские войска с той территории вообще надеялись на "гибридные" форматы логистики. Например, на эшелон с горючим возле Чернигова, который зашел по железной дороге по фейковым документам.

Или же была в оккупантов идея попытаться взять Коростень и там проложить трубопровод для войск в треугольнике "Буча – Гостомель – Ирпень", но, к счастью, с Коростенем у россиян ничего не получилось.

Ну и, в конце концов, не понятно, как себя дальше поведет Беларусь, и насколько ее поведение повысит риск повторной интервенции. Были сообщения от "белорусской оппозиции" о намерениях Лукашенко "вот-вот" мобилизовать 100 тысяч человек. Это при общем мобрезерве только в 300 тысяч военнообязанных. Этот "инсайд" пока никак не сбылся.

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Были сообщения, что Лукашенко начал формировать свой "аналог" ЧВК "Вагнера" под названием "Гардсервис". В эту "контору" должны были набирать белорусских силовиков, которые не прочь за деньги повоевать против Украины. Это тоже по-своему выглядит угрожающе.

Беларусь – уже в войне, просто мы не заметили

С другой стороны, получается, что белорусская армия уже и так на самом деле вовлечена в войну против Украины. Просто мы этого не заметили. Подразделения сухопутных войск Беларуси на самом деле либо постоянно "нависают" на границе с Украиной, либо постоянно отрабатывают действия, похожие на подготовку к наступлению с Севера. Это в свою очередь заставляет Силы обороны Украины постоянно держать значительный наряд сил на границе с Беларусью. Чтобы в случае чего разгромить врага на границе.

Действительно, переход в наступление всегда происходит неожиданно. Как же тогда "не проспать" опасность обычному гражданину?

А действительно очень просто. Если об угрозе наступления в конкретный период времени заговорит кто-нибудь из представителей военно-политического руководства Украины – вот это будет настоящее предупреждение об опасности. А до этого – нужно иметь заготовленные варианты действий на разные случаи, но сохранять спокойствие.