Лукашенко понимает, что Путин может проиграть, – Тизенгаузен предположил, как будет действовать Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко полностью осознает, что Путин может проиграть войну. Поэтому сейчас пытается выкручиваться – и показательно поддерживает Россию, и ищет точки соприкосновения с Западом.

Об этом рассказал эксперт по вопросам управления репутацией и политтехнолог Борис Тизенгаузен. Но при этом угроза наступления из Беларуси не исчезает.

Важно Лукашенко говорит, что его роль в войне "давно определена" и клянется в верности "братской России"

Как в этой ситуации будет действовать Лукашенко – сказать сложно. Перед полномасштабным вторжением все также надеялись, что Путин не отважится на столь бессмысленную войну. Но это была ошибка.

У Лукашенко – давно "законсервированный" пожар в Беларуси

Лукашенко может рассказывать что угодно о "единой армии", "мы за Россию" и другом бреде. Но он осознает собственные риски – как только его солдат зайдет хотя бы на метр в Украину, в обратную сторону пойдет белорусский батальон имени Калиновского вместе с подразделениями ВСУ.

Тогда же, отмечает Тизенгаузен, Украина получит полное право наносить удары по объектам критической и военной инфраструктуры Беларуси.

К тому же у Лукашенко давно "законсервированный" пожар после протестов 2020 года. Политтехнолог убежден, что и простые гражданские, и часть армии после начала войны могут свергнуть самопровозглашенного президента после нападения.

Да и вообще Лукашенко полностью осознает, что Путин может проиграть эту войну. Потому и пытается не сжечь все пути с Западом.

Что тогда он будет делать, если влезет в войну – трудно сказать. Поэтому сидит себе хитроумный Лукашенко и, как флюгер, в разные стороны присылает – то Байден поздравит, то ядерное оружие попросит, то деревянные танки на границе поставит,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Политтехнолог отмечает, что ситуация у Лукашенко достаточно сложная. И он еще может потрепать нервы украинцам.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен об угрозе из Беларуси: смотрите видео

Напомним, недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подчеркнул, что пока нет никакой угрозы белорусской армии для Украины. Их учения были плановыми. Об этом украинская разведка знала еще за 2,5 месяца перед их началом.