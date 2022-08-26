лукашенко пригрозил Западу своими бомбардировщиками, якобы способными нести ядерное оружие

Самопровозглашенный президент беларуси продолжает кормить баснями свой народ. Так, лукашенко рассказал, что бомбардировщики страны уже готовы к транспортировке ядерного вооружения.

Соответствующее заявление приспешник путина объявил перед журналистами. Во время своего выступления лукашенко решил похвастаться тем, что его отнюдь не пугает операция "Атлантическая решительность".

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Бомбардировщики готовы переносить ядерное вооружение

лукашенко решил сделать такой публичный выпад только потому, что сейчас идет операция "Атлантическая решительность". В ее рамках идет выгрузка военной техники США. Мол, позже вертолеты и другое оборудование из Соединенных Штатов транспортируют в страны Восточной Европы, но белорусов это не пугает. А все потому, что они в последнее время не лежали на печи.

Прихвостень кремля гордо заметил, что его не пугают ни вертолеты, ни самолеты с Запада. Ведь они раньше с путиным не только делились влажными мечтами, но и начали воплощать их в жизнь.

Мы когда-то с путиным в Питере заявили, что переоборудоваем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языками хлопаем? Все готово! Поэтому пусть привозят,

– подчеркнул лукашенко.

Таким образом, президент беларуси гордо похвастался тем, что их бомбардировщики якобы готовы транспортировать ядерное вооружение. И это, по его словам, должно серьезно напугать Запад.

лукашенко угрожает Западу

Диктатор перед журналистами заметил, что он якобы предупредил Запад. Мол, все потенциальные цели уже определены. И говорится, подчеркнул он, о центрах принятия решений.

Военные прекрасно понимают: обострять отношения с беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с союзным государством с ядерным оружием,

– не прекратил поток фантазий лукашенко.

И эти слова говорит человек, который несколько месяцев не мог определиться, откуда на беларусь готовили нападение. То ли не готовили, мы уже сами запутались в противоречивых заявлениях "саша 3%", как его называют в народе.

Уже не все украинцы – "нацики"

А еще во время этой встречи лукашенко буквально в полете переобулся. Приспешник путина решил поискать приверженности среди украинцев. Для этого он подчеркнул, что не все граждане нашего государства – "нацики". Вместо этого они есть только среди верхушки правительства.

Мол, именно поэтому у него было невыносимое желание поздравить украинцев с Днем Независимости. Ведь у него исключительно хорошее отношение к гражданам нашего государства. Настолько хорошее, что беларусь позволяет российским самолетам убивать мирное население нашей страны со своей территории.

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