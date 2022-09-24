Офицер ВСУ предупредил о высокой вероятности применения ДРГ со стороны беларуси

С территории беларуси в ближайшее время могут применяться диверсионно-разведывательные группы. По словам военного Анатолия Штефана, риск высок.

оккупанты хотят провести мобилизацию в Беларуси

Угроза существует в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях. Враг хочет обвинить Украину в искусственной дестабилизации ситуации.

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Со стороны беларуси есть высокая вероятность применения ДРГ. Зачем это им нужно? Для обвинения Украины в искусственной дестабилизации ситуации и создания благоприятной почвы для проведения мобилизации среди белорусских сторонников путина,

– рассказал военный.

По его словам, в Минск прибыли около 130 наемников чвк "лига". Они приступили к тренировкам с белорусским охранным предприятием "ГардСервис". Кроме того, туда доставили партию формы Вооруженных сил Украины старого образца.

Что делать, если вы увидели вражеские ВРГ: советы МВД

Зафиксируйте их приметы;

Не показывайте им документы;

не подсказывайте дорогу;

не давайте телефон для звонка, а если дали, то зафиксируйте номер, на который они звонили.

Как распознать диверсанта

У человека есть отчетливо выраженный русский акцент;

не ориентируется на местности;

фотографирует местность;

ставит метки;

просит мобильный телефон позвонить.

Сразу сообщите СБУ или терроборону о ДРГ: сколько их было, где именно, в каком часу и т.д.

Будет ли в беларуси мобилизация

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что в его стране мобилизации якобы не будет. Также он посетовал, что против белорусов начали "информационную войну".

В то же время, политик отметил, что его страна будет реагировать на "возможные угрозы и попытки совершения терактов".

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