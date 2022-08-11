В "Беларуский Гаюн" не подтвердили, что на стороне оккупантов воюют 13 тысяч белорусов

У активистов из "Беларуский Гаюн" нет доказательств, что на стороне оккупантов воюет 13 тысяч белорусов. Они впервые услышали эту информацию.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. По его словам, пока у них нет ни одного факта или документа, которые могли бы подтвердить эту информацию.

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Мы сегодня впервые услышали эту информацию из Украины. Я думаю, если бы 13 тысяч белорусов действительно что-то подписали и воевали, то нам кто-то бы об этом рассказал. Мы не можем подтвердить информацию. Никакого факта нет,

– отметил Мотолько.

Белорусы не заинтересованы воевать против Украины

По его словам, белорусы вообще не заинтересованы воевать против Украины. Он со ссылкой на собственные данные подчеркивает, что даже поклонники лукашенко не поддерживают участие белорусов в войне. Эти люди могут быть за россию, однако считают, что сами белорусы не должны воевать.

Местные военные также не заинтересованы в боевых действиях. У них совсем другие приоритеты.

Сами военные не готовы воевать против Украины. Они не видят в этом смысле. Работают ведь для быстрой пенсии и облегченного получения квартиры. Общество не воспринимает эту идею, – отмечает Антон Мотолько.

Он предполагает, что существуют варианты, по которым белорусы идут наемниками за денежное вознаграждение. Однако это явление точно не массовое. Да и оно не касается конкретно белорусской армии, ведь оккупанты вербуют людей из разных стран.

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Напомним, недавно заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что около 13 тысяч белорусов воюет на стороне российских оккупантов. Главная мотивация таких наемников – деньги. Туда же на полигоны в беларуси прибывают другие наемники – из Сирии, Лаоса, Мали, Узбекистана и т.д.

Кроме того, он считает, что перед Днем Независимости Украины оккупанты могут устроить провокации на белорусском полигоне, чтобы демонизировать ВСУ и втянуть беларусь в войну.