Угроза из Приднестровья: российские военные проводят там якобы "обучение миротворцев"
24 февраля 2022 , 10:40Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Россия начала военные учения неподалеку от еще одного участка границы Украины. В этот раз армия агрессора тренируется в Приднестровье.
Оперативная группа русских войск якобы тренировала "миротворческую миссию". Об этом сообщили в западном военном округе.
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В мотострелковых подразделениях прошло практическое занятие по специальной подготовке российского военного контингента миротворческих сил,
– говорится в сообщении.
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