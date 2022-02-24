Угроза из Приднестровья: российские военные проводят там якобы "обучение миротворцев"

24 февраля 2022 , 10:40
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Источник:

Интерфакс

Россия начала военные учения неподалеку от еще одного участка границы Украины. В этот раз армия агрессора тренируется в Приднестровье.

Оперативная группа русских войск якобы тренировала "миротворческую миссию". Об этом сообщили в западном военном округе.

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В мотострелковых подразделениях прошло практическое занятие по специальной подготовке российского военного контингента миротворческих сил,
– говорится в сообщении.

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Автор: Софія Мінджоса