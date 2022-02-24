Оперативна група російських військ нібито тренувала "миротворчу місію". Про це повідомили у західному військового окрузі.

Важливо Резніков закликав українців стати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ

Навчання буцімто було плановим.

У мотострілецьких підрозділах пройшло практичне заняття зі спеціальної підготовки російського військового контингенту миротворчих сил,

– мовиться у повідомленні.

Які завдання відпрацьовували бійці агресора

Під час тренувань російські військові примусово зупинили транспортний засіб із застосуванням спецзасобу "Їжак". Далі умовний противник відкрив вогонь.

У Молдові введуть надзвичайний стан

Уряд Молдови звернувся до парламенту з проханням запровадити в країні режим надзвичайного стану. Таке рішення пов'язане з нападом Росії на Україну. Президентка Майя Санду засудила дії держави-агресорки й закликала всіх громадян Молдови, які перебувають в Україні, повернутися на батьківщину.