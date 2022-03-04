Угроза ядерной опасности: в Запорожской АЭС потребовали от россиян немедленно прекратить огонь

Враг угрожает Запорожской атомной энергостанции! Там срочно опубликовали видеообращение с призывом немедленно прекратить огонь.

Напомним, Запорожская АЭС расположена вблизи города Энергодар. И там уже несколько часов продолжаются бои.

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Враг угрожает Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция – самая большая в Европе и шестая в мире. В ней работают 6 атомных энергоблоков по миллиону киловатт каждый. И вот этот объект сейчас – в реальной опасности из-за нападения россиян.

Внимание! Техника России ведет огонь по Запорожской атомной электростанции! Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей атомной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по энергоблокам Запорожской АЭС!

– говорится в сообщении.

Напомним, еще в 1 ночи 4 марта Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что более часа на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои. ВСУ обороняются, есть пострадавшие.

Срочное видеообращение от Запорожской АЭС:

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