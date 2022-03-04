Нагадаємо, Запорізька АЕС розташована поблизу міста Енергодар. І там вже кілька годин тривають бої.

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Ворог загрожує Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція – найбільша в Європі й шоста у світі. У ній працюють 6 атомних енергоблоків по мільйону кіловатів кожен. І от цей об'єкт зараз – у реальній небезпеці через напад росіян.

Увага! Техніка Росії веде вогонь по Запорізькій атомній електростанції! Існує реальна загроза ядерної небезпеки на найбільшій атомній електростанції Європи. Вимагаємо припинити вогонь із тяжкої техніки по енергоблоках Запорізької АЕС!

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, ще о 1 ночі 4 березня Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що понад годину на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. ЗСУ обороняються, є постраждалі.

Термінове відеозвернення від Запорізької АЕС:

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