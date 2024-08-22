Угроза "ядерной провокации" вполне реальна, – глава ЦПД о заявлениях Путина насчет Курской АЭС

Руководитель ЦПД заявил, что россияне действительно могут вызвать ядерную провокацию на Курской АЭС. Поскольку к делу лично подключился Путин.

Руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко убежден, что россияне могут осуществить ядерную провокацию на Курской АЭС. Он также объяснил почему.

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К пропаганде ядерного террора присоединился Путин

Андрей Коваленко обратил внимание на то, что россияне грезили тем, чтобы наши Силы обороны пошли штурмовать Курскую АЭС. Это помогло бы им обвинить Украину в ядерном терроризме. Однако этот план рассыпался, поскольку Украина не пойдет на такой шаг.

Поэтому к пропаганде угрозы ядерного террора присоединился Путин. Российский диктатор заявил, что якобы ВСУ пытались ночью атаковать АЭС.

Чистая ложь, которая вышла после провальных заявлений россиян о подготовке Украиной "ядерной провокации" на Курской и Запорожской АЭС в минувшую пятницу. Все идет к тому, что сами россияне могут осуществить эту провокацию и будут пытаться вывести ее на международный уровень. Как и говорил, угроза ядерной провокации со стороны России вполне реальна, поскольку в дело уже включился лично Путин,

– написал Коваленко.

Что предшествовало

22 августа Путин во время видеоконференции заявил, что ночью ВСУ якобы пытались нанести удары по Курской АЭС. Он также сказал, что "проинформировал" МАГАТЭ, и они обещали прислать специалистов.

Позже стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую АЭС, после чего приедет в Киев говорить о наступлении ВСУ в этом регионе.

Напомним, 16 августа Коваленко сообщил, что россияне могут готовить ядерную провокацию. Она может быть направлена на Запорожскую и Курскую АЭС, которые расположены в Энергодаре и Курчатове соответственно.