Угроза экстремистов: посольство США советует держаться в стороне от маршей ЛГБТ в Украине
Источник:посольство США в Украине
Посольство США в Украине обратилось к гражданам своей страны, которые находятся на территории нашего государства. Там призвали американцев быть осторожными в период проведения ЛГБТ-прайдов.
Такие мероприятия запланированы в нескольких украинских городах. Например, 28 августа, в субботу, состоится "Одесса Прайд 2021".
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ЛГБТ-прайды пройдут в нескольких городах Украины: посольство США призывает к осторожности
В посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине опубликовали сообщение с предостережением. Там указано, что вскоре в нашей стране будут проходить ежегодные прайды. Например:
- 28 августа в Одессе.
- 12 сентября в Харькове.
- 19 сентября в Киеве.
Есть угроза подвергнуться насилию для тех, кто будет находиться рядом с этими митингами – поскольку они привлекли значительное негативное внимание сети экстремистских групп,
– подчеркнули дипломаты.
Речь о группах, которые ранее уже вмешивались в прайды в Украине – подстрекали людей к насилию, устраивали контрдемонстрации и совершали физические нападения на участников.
Учитывая все это в посольстве советуют американским гражданам, которые сейчас находятся в Украине:
- Избегать столпотворений и демонстраций.
- А если избежать не удалось, то вблизи таких быть осторожными и вести себя сдержанно.
Стоит знать Украинцы относятся к ЛГБТ значительно хуже, чем к атеистам