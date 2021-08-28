Угроза экстремистов: посольство США советует держаться в стороне от маршей ЛГБТ в Украине

Посольство США в Украине обратилось к гражданам своей страны, которые находятся на территории нашего государства. Там призвали американцев быть осторожными в период проведения ЛГБТ-прайдов.

Такие мероприятия запланированы в нескольких украинских городах. Например, 28 августа, в субботу, состоится "Одесса Прайд 2021".

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ЛГБТ-прайды пройдут в нескольких городах Украины: посольство США призывает к осторожности

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине опубликовали сообщение с предостережением. Там указано, что вскоре в нашей стране будут проходить ежегодные прайды. Например:

28 августа в Одессе.

12 сентября в Харькове.

19 сентября в Киеве.

Есть угроза подвергнуться насилию для тех, кто будет находиться рядом с этими митингами – поскольку они привлекли значительное негативное внимание сети экстремистских групп,

– подчеркнули дипломаты.

Речь о группах, которые ранее уже вмешивались в прайды в Украине – подстрекали людей к насилию, устраивали контрдемонстрации и совершали физические нападения на участников.

Учитывая все это в посольстве советуют американским гражданам, которые сейчас находятся в Украине:

Избегать столпотворений и демонстраций.

А если избежать не удалось, то вблизи таких быть осторожными и вести себя сдержанно.

Стоит знать Украинцы относятся к ЛГБТ значительно хуже, чем к атеистам