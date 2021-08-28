Такі заходи заплановану у кількох українських містах. Наприклад, 28 серпня, у суботу, відбудеться "Одеса Прайд 2021".
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ЛГБТ-прайди відбудуться у кількох містах України: посольство США закликає до обережності
У посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні опублікували повідомлення з пересторогою. Там вказано, що незабаром у нашій країні відбуватимуться щорічні прайди. Наприклад:
- 28 серпня в Одесі.
- 12 вересня в Харкові.
- 19 вересня в Києві.
Є загроза зазнати насильства для тих, хто перебуватиме поруч із цими мітингами – оскільки вони привернули значну негативну увагу мережі екстремістських груп,
– наголосили дипломати.
Мовиться про групи, які раніше вже втручалися у прайди в Україні – підбурювали людей до насильства, влаштовували контрдемонстрації та чинили фізичні напади на учасників.
З огляду на все це у посольстві радять американським громадянам, які наразі перебувають в Україні:
- Уникати натовпів та демонстрацій.
- А якщо уникнути не вдалося, то поблизу таких бути обережними та поводитися стримано.
Варто знати Українці ставляться до ЛГБТ значно гірше, ніж до атеїстів