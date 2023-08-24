Ракетная опасность объявлена во всех областях. 24 Канал призывает немедленно уходить в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь.

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Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Угроза пусков "Кинжалов"

15:28 Тревога распространилась на территорию всей Украины. Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.



Карта воздушной тревоги по состоянию на 15:28, 24 августа

15:26 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Напомним, что этот истребитель является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

15:26 В Украине начала распространяться воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Угроза ракетных обстрелов в День Независимости