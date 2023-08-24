Ракетная опасность объявлена во всех областях. 24 Канал призывает немедленно уходить в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь.
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Угроза пусков "Кинжалов"
Карта воздушной тревоги по состоянию на 15:28, 24 августа
Угроза ракетных обстрелов в День Независимости
- В Главном управлении разведки предполагают, что на очередную важную и символическую дату для украинцев враг может прибегнуть к усиленному террору. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Украина ввела усиленные меры безопасности и приложила усилия к усилению сектора безопасности и обороны, в частности, закрытию неба. В то же время, он добавил, что осторожными нужно быть постоянно, ведь в стране продолжается война.
- В ОК "Юг" также подчеркнули, что сакральные даты усиливают неадекватность россиян. Наталья Гуменюк заявила, что враг действительно может накапливать силы, чтобы нанести циничный удар.
- В Воздушных силах сообщили, что в День Независимости "более усиленно, взвешенно и уверенно" будут контролировать ситуацию в небе над Украиной. Юрий Игнат подчеркнул, что от такого коварного врага как Россия можно ожидать любых провокаций.
- Из-за угрозы массированных ракетных атак и обстрелов в Украине отменили все мероприятия по случаю Дня Независимости. В Киеве до 28 августа также перекрыли Крещатик, чтобы избегать скопления людей. Украинцев призвали особо обращать внимание на сигналы воздушной тревоги 24 августа, ведь враг может нанести удары по любому объекту.