Ракетна небезпека оголошена в усіх областях. 24 Канал закликає негайно прямувати в укриття, адже це може зберегти вам життя.

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Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Загроза пусків "Кинджалів"

15:28 Тривога поширилася на територію всієї України. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та пройти до найближчого укриття.



Карта повітряної тривоги станом на 15:28, 24 серпня

15:26 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Нагадаємо, що цей винищувач є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

15:26 Україною почала ширитися повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Загроза ракетних обстрілів у День Незалежності