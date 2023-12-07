Тревогу объявили в 12:42. Призываем украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти в укрытие.

Важно Когда из-за взлета МиГа не будут объявлять тревогу: Воздушные силы назвали условие

Тревога из-за взлета МиГ-31К

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Отметим, что он является носителем ракет типа "Кинжал", представляющих угрозу для всех регионов.

Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– предупредили в Воздушных силах.

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Карта воздушных тревог в Украине на 12:50 7 декабря 2023 года

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что с аэродрома "Саваслейка" в России взлетел 1 борт МиГ-31К.