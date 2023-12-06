Оккупанты снова подняли в небо МиГ-31К. Так что воздушную тревогу объявили во всех регионах нашей страны.
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По всей Украине объявили ракетную опасность
Ранее в Воздушных силах отмечалось, что оккупанты тренируются с дозаправкой своих самолетов. Российские МиГ-31К могут взлетать в любое время и подниматься в небо поочередно один – два самолета.
Пока этот истребитель в воздухе по всей Украине объявлена тревога. Ведь ракета "Кинжал", которую он на себе несет, может поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров.
Однако оккупанты редко выпускают "Кинжалы". Поэтому украинские власти ищут решение, как организовать воздушные тревоги таким образом, чтобы тренировочные полеты МиГ не парализовали жизнь страны. В частности, рассматривается вариант с маркировкой тревог по уровню опасности: оранжевый, желтый, красный.
Однако в Воздушных силах подчеркивают, что это непростое решение, поскольку во время одного из таких взлетов оккупанты могут выпустить ракету. В случае запуска она подлетает за считанные минуты в любой город Украины, а на Юге или Востоке вообще за 2 – 3 минуты.