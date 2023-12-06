Окупанти знову підняли у небо МіГ-31К. Тож повітряну тривогу оголосили у всіх регіонах нашої країни.

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По всій Україні оголосили ракетну небезпеку

13:25 Моніторингові канали пишуть, що у повітрі також перебуває Іл-78, який дозаправляє Міг-31К. Тож якщо окупанти справді проводитимуть дозаправку, повітряна тривога може тривати щонайменше кілька годин.

12:53 Станом на цю мить мапа повітряних тривог виглядає так:

12:52 Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку по всій території України. Все тому, що з аеродрому Саваслейка злетів МіГ-31К.

Раніше у Повітряних силах зазначали, що окупанти тренуються з дозаправкою своїх літаків. Російські МіГ-31К можуть злітати будь-коли та підійматися в небо по черзі один – два літаки.

Поки цей винищувач у повітрі, по всій Україні оголошена тривога. Адже ракета "Кинджал", яку він на собі несе, може уражати цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів.

Однак окупанти рідко випускають "Кинджали". Тож наразі українська влада шукає рішення, як організувати повітряні тривоги таким чином, щоб тренувальні польоти МіГ не паралізували життя країни. Зокрема розглядається варіант з маркуванням тривог за рівнем небезпеки: помаранчевий, жовтий, червоний.

Однак у Повітряних силах наголошують, що це непросте рішення, оскільки під час одного з таких зльотів окупанти таки можуть випустити ракету. У випадку запуску вона підлітає за лічені хвилини до будь-якого міста України, а на Півдні чи Сході взагалі за 2 – 3 хвилини.