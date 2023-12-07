Тривогу оголосили о 12:42. Закликаємо українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги й пройти в укриття.

Важливо Коли через зліт МіГа не оголошуватимуть тривогу: Повітряні сили назвали умову

Тривога через зліт МіГ-31К

По всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Зазначимо, що він є носієм ракет типу "Кинджал", які становлять загрозу для всіх регіонів.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– попередили у Повітряних силах.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.



Мапа повітряних тривог в Україні станом на 12:50 7 грудня 2023 року

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що з аеродрому "Саваслейка" у Росії злетів 1 борт МіГ-31К.

До слова, ворог почав частіше підіймати у повітря винищувач МіГ-31К. Згідно з повідомленнями у мережі, разом з ним також злітає Іл-78, який дозаправляє носій надзвукових ракет. Так, у середу, 6 грудня, через зліт МіГ-31К також оголошували повітряну тривогу. Вона тривала майже 2 години, й після – пролунав відбій.